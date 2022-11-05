Лідер фракції партії Шольца звинуватив українську владу у внесенні його до "списку терористів"
Лідер фракції Соціал-демократичної партії Рольф Мютценіх звинуватив українську владу у внесенні його до "списку терористів"
Про це повідомило видання Welt.
"Я роздратований тим, що український уряд вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків через локальні перемир'я", - заявив Мютценіх на дебатах СДПН у Берліні.
З українського боку не було підтвердження, що лідер парламентської фракції СДПН потрапив до списку терористів.
Читайте також: Зеленський просить Штайнмаєра сприяти, щоб німецький парламент визнав Голодомор геноцидом
Окрім цього, Мютценіх також заявив на дебатах, що йому надходили погрози.
"На підставі того, що український уряд включив мене до списку терористів, також надходили, так би мовити, вторинні погрози. З ними теж не зовсім легко боротися", – зазначив він.
Мютценіх поскаржився на "дискримінацію" щодо тих, хто, як і він, виступає за дипломатію:"Я виступаю проти цієї жорсткості".
Він відстоює свій заклик до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни Росії проти України. "Моя позиція не змінилася. Більшість воєн не закінчувалися на полі бою", - сказав Мютценіх.
- 30 жовтня стало відомо, що Німеччина буде підтримувати Україну до самої перемоги стільки, скільки буде потрібно
- 4 листопада міністр юстиції Німеччини Бушман прибув до Києва, щоб обговорити міжнародне розслідування воєнних злочинів РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе