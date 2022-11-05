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Лідер фракції партії Шольца звинуватив українську владу у внесенні його до "списку терористів"

5 листопада, 2022 субота
18:14
Світ Лідер фракції партії Шольца звинуватив українську владу у внесенні його до "списку терористів"

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Рольф Мютценіх звинуватив українську владу у внесенні його до "списку терористів"

Про це повідомило видання Welt.

"Я роздратований тим, що український уряд вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків через локальні перемир'я", - заявив Мютценіх на дебатах СДПН у Берліні.

З українського боку не було підтвердження, що лідер парламентської фракції СДПН потрапив до списку терористів.

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Окрім цього, Мютценіх також заявив на дебатах, що йому надходили погрози.

"На підставі того, що український уряд включив мене до списку терористів, також надходили, так би мовити, вторинні погрози. З ними теж не зовсім легко боротися", – зазначив він.

Мютценіх поскаржився на "дискримінацію" щодо тих, хто, як і він, виступає за дипломатію:"Я виступаю проти цієї жорсткості".

Він відстоює свій заклик до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни Росії проти України. "Моя позиція не змінилася. Більшість воєн не закінчувалися на полі бою", - сказав Мютценіх.

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