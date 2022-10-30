Штайнмаєр відповів на запитання: "Який стосунок ця війна має до нас, німців?"

Всю свою промову на Валдаї Путін хамив на грані дипломатичного етикету на адресу колективного Заходу. Особливо діставалося Німеччині. Кілька разів упоротиш натякав на несамостійність Німеччини та перебування під впливом Вашингтону.

З Німеччини негайно прилетіла отвєтка. І яка! І від кого!! Штайнмаєр задвинув таке звернення до нації, що Данія здригнулась.

Після цієї промови переконаний: Німеччина буде підтримувати Україну до самої перемоги стільки, скільки буде потрібно.

Для нас у Німеччині це означає, що настають важкі роки. Жорсткі роки

Основні 10 тез:

1. 24 лютого стало днем зміни епох.

2. Німеччині потрібно відкинути старі способи мислення і старі надії. Особливо це стосується ставлення до Росії.

3. Світ став на шлях до конфронтації. Для нас у Німеччині це означає, що настають важкі роки. Жорсткі роки.

4. Прагнення Китаю до економічної та політичної могутності визначатиме міжнародні відносини в осяжному майбутньому.

5. Нам потрібне не мислення війни, але стійкість та дух опору. Це включає, в першу чергу, сильні й добре оснащені збройні сили, Бундесвер. Цього очікує народ нашої країни, а також наші сусіди та партнери.

Несправедливий мир не є миром – він несе в собі насіння нових воєн. Несправедливий мир посилить усіх тих у світі, чия жага до влади не знає законів і правил

6. Так, санкції мають свою ціну, в тому числі й для нас. Але якою була б альтернатива? В наших інтересах – звільнитися від залежності від режиму, який посилає танки проти сусідньої країни й використовує енергетику як зброю. В наших інтересах – захистити себе і зменшити нашу вразливість.

7. Уявний "мир", який ми отримаємо у результаті таких дій (на умовах Путіна), "мир", який цементує захоплення Путіним чужої землі – не є миром. Несправедливий мир не є миром – він несе в собі насіння нових воєн. Несправедливий мир посилить усіх тих у світі, чия жага до влади не знає законів і правил.

8. Найближчі роки потребуватимуть, щоб ми йшли на певні жертви.

9. Путін намагається розділити Європу, і він вприскує отруту в серце нашого суспільства. Залізнична мережа, енергопостачання, інтернет, програми на наших мобільних телефонах – усе це вже було об'єктами атак. Ми повинні краще захищати себе.

10. Той, хто знизує плечима і запитує: "Який стосунок ця війна має до нас, німців?" – не має ні почуття відповідальності, ні відчуття історії. Тому ми підтримуємо Україну і будемо робити це стільки, скільки буде потрібно.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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