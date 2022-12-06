Про це повідомляє CNN.

Сі здійснить візит на запрошення короля Саудівської Аравії Салмана бін Абдель Азіза Аль Сауда з 7 по 9 грудня.

Під час візиту відбудеться саудівсько-китайський саміт під головуванням очільників двох держав. За даними CNN, у заході візьмуть участь щонайменше 14 лідерів арабських країн.

Арабське дипломатичне джерело в розмові з телеканалом назвало поїздку Сі до Саудівської Аравії "віхою" в арабо-китайських відносинах.

Чутки про візит глави Китаю ходять уже кілька місяців, але уряди Саудівської Аравії та Китаю ще не підтвердили інформацію про турне Сі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у січні Саудівська Аравія знизить ціни на нафту для Європи та Азії, але не для США.

14 листопада Сі Цзіньпін на саміті лідерів G20 зустрівся з президентом США Джо Байденом

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