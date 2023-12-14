Лідер ультраправих переможців виборів у Нідерландах: повністю не підтримую усе, що зробив Путін

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на RTL Nieuws.

“Я повністю не підтримую усе, що зробив Путін”, - сказав Вілдерс під час дебатів у парламенті.

Партії VOLT і D66 розкритикували Вілдерса за його ставлення до Росії, яке, на думку партій, в останні роки було занадто дружнім.

Роб Джеттен (від партії D66) вважає неприйнятним те, що Вілдерс у 2018 році зʼявився на публіку зі значком дружби Росії і Нідерландів. На думку лідера ліберальної партії, це неповага до родичів загиблих в трагедії MH17, а також недоречно, зважаючи на війну в Україні.

Він додав, що якщо Вілдерс дійсно стане прем'єром, то буде представником Нідерландів за кордоном. Джеттен мало вірить в це. Він описує Вілдерса як людину, “яка дружить з диктаторами і пишається цим”.

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“Це абсолютно неправдиве твердження”, - сказаі Вілдерс про останнє зауваження Джеттена. Він стверджує, що носив значок дружби між Росією і Нідерландами, коли був у Росії з метою зробити домовленості про міграцію в інтересах голландців.

Маріке Кеккоек (від партії VOLT) нагадала, що результати виборів у Нідерландах святкували на російському державному телебаченні, і що проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з ентузіазмом відреагував на них.