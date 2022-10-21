Лідери ЄС пропонують покарати Росію та її співучасників за злочин агресії проти України
Лідери Євросоюзу на саміті у п’ятницю попросили главу дипломатії ЄС та Європейську комісію вивчити варіанти, що дозволять притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України
Про це йдеться у висновках саміту ЄС, оприлюднених 21 жовтня, повідомляє "Європейська правда".
Лідери ЄС заявили, що в Україні скоюються воєнні злочини, "доказів яких стає дедалі більше", тому ЄС "підтверджує свою тверду відданість притягненню Росії, а також усіх виконавців і співучасників до відповідальності".
"Європейська рада визнає зусилля України щодо притягнення до відповідальності, у тому числі за злочин агресії проти України. Вона пропонує Верховному представнику та Комісії вивчити варіанти, що дозволяють забезпечити повну відповідальність" - йдеться у висновках саміту.
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