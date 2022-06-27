Лідери G7 стурбовані перспективою глобальної економічної кризи, - Шольц
Лідери країн Великої сімки стурбовані майбутньою економічною кризою на тлі інфляції та зниження темпів зростання економіки
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту G7, передає Reuters.
"Всі лідери стурбовані кризою, з якою ми стикаємося - падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, ріст інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок - це чималі проблеми", - сказав він.
- Президент США Джо Байден після першого дня саміту Великої сімки повідомив про виклики над якими працюють світові лідери. Він зазначив, що країни домовились про партнерство із залученням $200 млрд.
- Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив про необхідність ліквідації залежності від РФ у сфері енергетики.
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