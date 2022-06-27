Лідери G7 стурбовані перспективою глобальної економічної кризи, - Шольц

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту G7, передає Reuters.

"Всі лідери стурбовані кризою, з якою ми стикаємося - падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, ріст інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок - це чималі проблеми", - сказав він.

Президент США Джо Байден після першого дня саміту Великої сімки повідомив про виклики над якими працюють світові лідери. Він зазначив, що країни домовились про партнерство із залученням $200 млрд.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив про необхідність ліквідації залежності від РФ у сфері енергетики.