Ліга чемпіонів: результати матчів середи
У середу, 23 лютого, були зіграні чергові матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
23 лютого
"Атлетико" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) 1:1
Голи: Фелікс, 7 - Еланга, 80
"Бенфіка" (Португалія) - "Аякс" (Нідерланди) 2:2
Голи: Алле, 26 (авт.), Яремчук, 72 - Тадіч, 28, Алле, 29
- 22 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг французький "Лілль".
- 23 лютого португальська "Бенфіка" зіграла внічию з нідерландським "Аяксом" у Лізі чемпіонів.
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