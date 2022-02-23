Ліга чемпіонів: результати матчів вівторка
У вівторок, 22 лютого, продовжились матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
22 лютого
"Вільярреал" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія) 1:1
Голи: Парехо, 66 - Влахович, 1
"Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція) 2:0
Голи: Хаверц, 8, Пулішич, 63
- 22 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг французький "Лілль".
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