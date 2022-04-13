Ліга чемпіонів: результати матчів вівторка
Ввечері 12 квітня були зіграні матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ, де місця в півфіналі забронювали іспанські "Реал" і "Вільярреал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал
12 квітня
"Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) 2:3 (Перший матч - 3:1)
Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 - Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75
"Баварія" (Німеччина) - "Вільярреал" (Іспанія) 1:1 (Перший матч - 0:1)
Голи: Левандовські, 52 - Чуквуезе, 87
- 12 квітня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів іспанський "Вільярреал" пройшов німецьку "Баварію".
- У матчі-відповіді Ліги чемпіонів мадридський "Реал" програв лондонському "Челсі", але вийшов у півфінал турніру.
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