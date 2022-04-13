Ліга чемпіонів: результати матчів вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ліга чемпіонів



Чвертьфінал



12 квітня



"Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) 2:3 (Перший матч - 3:1)



Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 - Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75

⏰ RESULTS ⏰



Best sport there is. Confirmed.



???? Substitute Chukwueze sends Villarreal to semi-finals 2-1 on aggregate

???? Benzema scores in extra time to eliminate holders Chelsea 5-4 on aggregate



Who impressed? ????#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 202

12 квітня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів іспанський "Вільярреал" пройшов німецьку "Баварію".

У матчі-відповіді Ліги чемпіонів мадридський "Реал" програв лондонському "Челсі", але вийшов у півфінал турніру.

Левандовські, 52 - Чуквуезе, 87

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