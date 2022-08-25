Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після матчів вівторка місця у груповому етапі ЛЧ отримали португальська "Бенфіка", ізраїльський "Маккабі Хайфа" та чеська "Вікторія Плзень".

В середу путівки в основну стадію ЛЧ завоювали шотландський "Рейнджерс", загребське "Динамо" і данський "Копенгаген".

У Лізі Європи зіграє київське "Динамо", сербська "Црвена Звезда", турецький "Трабзонспор", нідерландський ПСВ, норвезький "Буде/Глімт" та азербайджанський "Карабах".

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. Раунд плей-офф. Повторні матчі

24 серпня

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Буде/Глімт" (Норвегія) 4:1 (Перший матч - 0:1)

Голи: Оршич, 4, Петкович, 35, Дрміч, 117, Бочкай, 120 - Гренбек, 70

ПСВ (Нідерланди) - "Рейнджерс" (Шотландія) 0:1 (Перший матч - 2:2)

Гол: Чолак, 60

"Трабзонспор" (Туреччина) - "Копенгаген" (Данія) 0:0 (Перший матч - 1:2)

23 серпня у матчі-відповіді плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці".

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