Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 20 вересня
У середу, 20 вересня, будуть зіграні ще вісім матчів 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Наживо матчі Ліги чемпіонів транслює медіасервіс Megogo.
Ліга чемпіонів
1-й тур
20 вересня
Група A
19:45 "Галатасарай" (Туреччина) - "Копенгаген" (Данія)
22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
Група B
22:00 "Севілья" (Іспанія) - "Ланс" (Франція)
22:00 "Арсенал" (Англія) - ПСВ (Нідерланди)
Група C
19:45 "Реал" (Іспанія) - "Уніон Берлін" (Німеччина)
22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Селтік" (Шотландія)
Група D
22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Зальцбург" (Австрія)
22:00 "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Інтер" (Італія)
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У 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 1:3, а іспанська "Барселона" розгромно перемогла бельгійський "Антверпен" з рахунком 5:0. Результати усіх матчів вівторка - за посиланням.
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