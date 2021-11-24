Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після вильоту киян з єврокубків
Київське "Динамо" втратило шанси на вихід у плей-офф єврокубків
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У групі E після 5-ти матчів "Динамо" набрало лише 1 пункт і втратило будь-які шанси на вихід у плей-офф, як ЛЧ, так і Ліги Європи. "Баварія" з 15 очками займає перше місце в групі.
Друге місце і сім очок у "Барселони". П'ять набраних балів в "Бенфіки".
8 грудня у 5-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє у Лісабоні проти місцевої "Бенфіки". Цей матч матиме турнірне значення лише для португальців.
Перші дві команди вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а третя зіграє у плей-офф раунді Ліги Європи.
- 23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії".
- Після цього португальська "Бенфіка" зіграла внічию проти іспанської "Барселони".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 27.05
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.46
- Актуальне
- Важливе