Ліга чемпіонів: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги "Шахтаря" над "Антверпеном"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 4 жовтня, у 2-му турі групового раунду ЛЧ "Шахтар" переміг у Бельгії "Антверпен" 3:2, а "Барселона" переграла у Португалії "Порту" - 1:0.

"Шахтар" набрав 3 очка та залишився на третій позиції. "Антверпен" не має жодного пункту та йде четвертим. "Барселона" з 6 пунктами стала одноосібним лідером. "Порту" має 3 очка та випереджає чемпіонів України за додатковими показниками.

Як "Шахтар" розпочав виступ у Лізі чемпіонів

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів донецький "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 1:3, а "Барселона" розгромно перемогла "Антверпен" з рахунком 5:0.

У 3-му турі 25 жовтня "Шахтар" зіграє у гостях з "Барселоною", а "Антверпен" прийматиме "Порту".

Фото: shakhtar.com