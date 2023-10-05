Ліга чемпіонів: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги "Шахтаря" над "Антверпеном"
"Шахтар", завдяки перемозі над бельгійським "Антверпеном", залишився на другому місці в турнірній таблиці групи H
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 4 жовтня, у 2-му турі групового раунду ЛЧ "Шахтар" переміг у Бельгії "Антверпен" 3:2, а "Барселона" переграла у Португалії "Порту" - 1:0.
"Шахтар" набрав 3 очка та залишився на третій позиції. "Антверпен" не має жодного пункту та йде четвертим. "Барселона" з 6 пунктами стала одноосібним лідером. "Порту" має 3 очка та випереджає чемпіонів України за додатковими показниками.
Як "Шахтар" розпочав виступ у Лізі чемпіонів
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів донецький "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 1:3, а "Барселона" розгромно перемогла "Антверпен" з рахунком 5:0.
У 3-му турі 25 жовтня "Шахтар" зіграє у гостях з "Барселоною", а "Антверпен" прийматиме "Порту".
Фото: shakhtar.com
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