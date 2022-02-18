Ліга Європи: результати всіх матчів четверга
Вчора, 17 лютого, відбулись перші стикові матчі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У стикових матчах Ліги Європи візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць у груповому етапі ЛЄ та 8 команд, які посіли треті місця у Лізі чемпіонів.
Переможці стикових матчів вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи, де на них уже чекають французькі "Ліон" і "Монако", німецькі "Айнтрахт" і "Байєр", англійський "Вест Гем", московський "Спартак", турецький "Галатасарай" і сербська "Црвена Звєзда".
Матчі-відповіді сьогоднішніх поєдинків відбудуться за тиждень - 24 лютого.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи пройде 25 лютого.
Ліга Європи
Стикові матчі
17 лютого
"Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) 1:1
Голи: Торрес, 59 (пен.) - Зелінські, 29
"Зеніт" (Росія) - "Реал Бетис" (Іспанія) 2:3
Голи: Дзюба, 25, Малком, 28 - Родрігес, 8, Хосе, 18, Гвардадо, 41
"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Рейнджерс" (Шотландія) 2:4
Голи: Беллінгем, 51, Геррейро, 82 - Таварньє, 28 (пен.), Морелос, 41, Ландстрем, 49, Загаду, 54 (авт.)
"Аталанта" – "Олімпіакос" 2:1
Голи: Дьїмсіті, 60, 63 – Соареш, 16
"Севілья" (Іспанія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 3:1
Голи: Ракітіч, 13 (пен.), Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 - Оршич, 41
"Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалія) 2:0
Голи: Тіль, 43 (пен.), Траоре, 83
"Лейпциг" (Німеччина) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) 2:2
Голи: Нкунку, 30, Форсберг, 82 (пен.) - Ле Норман, 8, Оярзабаль, 8
"Порту" (Португалія) - "Лаціо" (Італія) 2:1
Голи: Мартінес, 37, 49 - Дзакканьї, 23
- 17 лютого у першому стиковому матчі Ліги Європи молдовський "Шериф" впевнено переміг португальську "Брагу".
- В іншому матчі іспанська "Барселона" зіграла внічию з італійським "Наполі".
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