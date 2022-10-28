Про це повідомляє Еспресо.TV.

Таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 11 очок. "Динамо" йде останнім, в українців 1 набраний бал. "АЕК Ларнака" - третій - 4 пункти.

Київське "Динамо" вже втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи та Ліги конференцій. За 5 матчів українці пропустили 9 голів і забили 5 м'ячів, проте 3 саме в останньому матчі з кіпріотами.

У заключному матчі групового раунду "Динамо" зіграє з "Фенербахче".

27 жовтня матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи між АЕКом із Ларнаки та київським "Динамо" завершився результативною нічиєю.

У Лізі конференцій СК "Дніпро-1" переміг кіпріотський "Аполлон" з рахунком 1:0.

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