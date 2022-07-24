Лікар розповів про стан хворого на COVID-19 Байдена
Хворий на коронавірусну інфекцію президент США Джо Байден вже почувається краще
Про це повідомляє CNN.
За словами лікаря президента США Кевіна О'Коннора, симптоми хвороби у Джо Байдена послабшали.
"Основні симптоми, які стали менш сильними, це наразі біль у горлі, нежить, мокрий кашель та ломота в тілі", - сказав О'Коннор.
Він додав, що пульс, тиск, дихання та температура у 79-річного Байдена нормальні. Стан президента продовжує покращуватися, його лікують препаратом Paxlovid.
- 23 липня повідомлялося, що Джо Байден переносить захворювання на коронавірусну інфекцію у легкій формі.
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