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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Ліквідували 13 російських військових та 5 взяли в полон: бійці ССО показали нічну операцію на околицях Бахмута

Ліквідували 13 російських військових та 5 взяли в полон: бійці ССО показали нічну операцію на околицях Бахмута

10 січня, 2023 вiвторок
13:45
війна з Росією

Воїни Сил спеціальних операцій у ніч на 10 січня провели військову операцію з захоплення позицій ворога і знищення російських окупантів на околицях Бахмута

Про це інформують Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Уночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати", - пише пресслужба.

Опорний пункт поблизу Бахмута раніше утримувався українськими військовими, проте був втрачений внаслідок атак рашистів.

Наші воїни ліквідували противника. Нині позиції ворога перейшли під контроль Збройних Сил України.

В результаті проведеної операції бійці ССО знищили 13 російських військових та ще 5 взяли у полон.

Пресслужба показала унікальні кадри захоплення ворожих позицій.

  • У понеділок, 9 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, унаслідок чого загинуло двоє людей.
  • За даними Генштабу, росіяни ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, зосередилися на захопленні Донеччини.
  • За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила понад 112 тисяч військових, 1860 безпілотників і 17 катерів і кораблів.  

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російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Бахмут
ООС
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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