Ліквідували 13 російських військових та 5 взяли в полон: бійці ССО показали нічну операцію на околицях Бахмута
Воїни Сил спеціальних операцій у ніч на 10 січня провели військову операцію з захоплення позицій ворога і знищення російських окупантів на околицях Бахмута
Про це інформують Сили спеціальних операцій ЗСУ.
"Уночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати", - пише пресслужба.
Опорний пункт поблизу Бахмута раніше утримувався українськими військовими, проте був втрачений внаслідок атак рашистів.
Наші воїни ліквідували противника. Нині позиції ворога перейшли під контроль Збройних Сил України.
В результаті проведеної операції бійці ССО знищили 13 російських військових та ще 5 взяли у полон.
Пресслужба показала унікальні кадри захоплення ворожих позицій.
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