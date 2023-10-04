LinkedIn впровадить штучний інтелект, щоб полегшити пошуки роботи
Соціальна мережа LinkedIn додасть функції штучного інтелекту, що дозволить рекрутерам швидше знаходити кандидатів на роботу, а фахівцям з маркетингу створювати рекламні кампанії кількома кліками
Про це пише Reuters.
Зазначається, що LinkedIn налічує понад 950 мільйонів користувачів, більшість з яких не платять за користування соціальною мережею. Основна діяльність LinkedIn полягає в тому, щоб стягувати плату з рекрутерів, маркетологів та спеціалістів з продажу за доступ до своєї скарбниці даних.
Завдяки новому впровадженню рекрутер може ставити ті самі запитання, а комп'ютер може ставити їх у відповідь. Наприклад, зможе запитати рекрутера, чи зацікавлений він у кваліфікованих кандидатах з іншого міста, де компанія також має офіси, або люди, чиї посади не збігаються, але мають схожі навички.
Повідомляється, що LinkedIn додає подібні інструменти для маркетологів, які шукають потенційних клієнтів, а також представляє інструмент, який використовуватиме штучний інтелект для читання вебсайту компанії та створення маркетингової кампанії для продуктів та послуг для бізнесу, які потім запускатимуться на сайті LinkedIn.
У виданні додали, що компанія не планує стягувати додаткові кошти за нові функції.
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