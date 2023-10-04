LinkedIn впровадить штучний інтелект, щоб полегшити пошуки роботи

Про це пише Reuters.

Зазначається, що LinkedIn налічує понад 950 мільйонів користувачів, більшість з яких не платять за користування соціальною мережею. Основна діяльність LinkedIn полягає в тому, щоб стягувати плату з рекрутерів, маркетологів та спеціалістів з продажу за доступ до своєї скарбниці даних.

Завдяки новому впровадженню рекрутер може ставити ті самі запитання, а комп'ютер може ставити їх у відповідь. Наприклад, зможе запитати рекрутера, чи зацікавлений він у кваліфікованих кандидатах з іншого міста, де компанія також має офіси, або люди, чиї посади не збігаються, але мають схожі навички.

Повідомляється, що LinkedIn додає подібні інструменти для маркетологів, які шукають потенційних клієнтів, а також представляє інструмент, який використовуватиме штучний інтелект для читання вебсайту компанії та створення маркетингової кампанії для продуктів та послуг для бізнесу, які потім запускатимуться на сайті LinkedIn.

У виданні додали, що компанія не планує стягувати додаткові кошти за нові функції.