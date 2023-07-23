Лише на 35% лінії фронту ведуться прямі стрілкові бої, - боєць ЗСУ Ієвлєв
Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що на більшості напрямках фронту Сили оборони працюють над стримуванням противника
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"На нашій ділянці фронту особливих змін не відбувається. Що ми, що окупанти працюємо над стримуванням противника. Це частина нашої тактики. Адже якщо взяти всю лінію фронту, то на 30-35% напрямків відбуваються прямі стрілкові бої. Все інше - тактика стримування. Часто між нами та противником відстань складає від 850 до 1200 метрів. Ми чекаємо, коли командування віддасть наказ про наступ", - розповів Ієвлєв
Боєць ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають успіхи на неподалік окупованої Горлівки.
"Хочу з вами поділитись хорошими новинами, проте без назви населеного пункту. Вчора ввечері спілкувався з побратимами з Бахмутського напрямку. Є інформація, що наші хлопці зайшли в одне місто поряд з нами. Це дуже відоме місто. Поки що офіційної інформації про це немає. Але думаю скоро наше військове командування повідомить про це", - додав він.
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