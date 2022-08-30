Лише онлайн-формат: на Сумщині для школярів створили 25-кілометрову "зону безпеки" біля кордону з РФ
На Сумщині створили 25-кілометрову "зону безпеки" біля кордону з РФ - для школярів. Учні навчатимуться лише дистанційно
Про це інформують в Медіацентрі.
У Сумській області вирішили, що в тих навчальних закладах, де буде можливість проводити навчання онлайн та офлайн, буде - змішана форма. Утім це виключно школи, де є бомбосховища.
"В деяких школах освітній процес можливий лише у форматі онлайн - це 25 кілометрова "зона безпеки" від кордону з Росією. Обстріли окупантом не бувають глибше, ніж 15 кілометрів вглиб території. Ще 10 кілометрів ми додали для більшої безпеки", - сказав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
У школах і садочках, де вдалося облаштувати бомбосховища, батьки вважають, що дітям буде комфортніше, ніж самостійно вдома.
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