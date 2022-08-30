Про це інформують в Медіацентрі.

У Сумській області вирішили, що в тих навчальних закладах, де буде можливість проводити навчання онлайн та офлайн, буде - змішана форма. Утім це виключно школи, де є бомбосховища.

"В деяких школах освітній процес можливий лише у форматі онлайн - це 25 кілометрова "зона безпеки" від кордону з Росією. Обстріли окупантом не бувають глибше, ніж 15 кілометрів вглиб території. Ще 10 кілометрів ми додали для більшої безпеки", - сказав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У школах і садочках, де вдалося облаштувати бомбосховища, батьки вважають, що дітям буде комфортніше, ніж самостійно вдома.

3 липня міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться в закладах, де немає місць в укриттях.

17 серпня стало відомо, що до очного навчання в період повномасштабної війни готовий лише 41% закладів.

Міністерство освіти і науки України на відкритті Міжнародної серпневої педагогічної науково-практичної конференції "Освіта, освітяни - незламні у війні" представило чотири моделі навчання у школах в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

На Рівненщині у населених пунктах, які розташовані близько від білоруського кордону, навчання відбуватиметься лише у дистанційному режимі.