Про це повідомляє статистичний портал WhoScored.

До символічної збірної потрапив лише один гравець переможців турніру збірної Аргентини - Ліонель Мессі. Саме у нього виявився найвищий рейтинг серед усіх футболістів на турнірі в Катарі - 8,25.

Найбільше в команді виявилося представників збірної Франції, яка програла Аргентині у фіналі у серії післяматчевих пенальті. До складу потрапили Тео Ернандес, Антуан Грізманн та Кіліан Мбаппе.

Символічна збірна ЧС-2022 за версією WhoScored

Голкіпер: Домінік Ліваковіч (Хорватія)

Оборонці: Ашраф Хакімі (Марокко), Родрі (Іспанія), Гаррі Магвайр (Англія), Тео Ернандес (Франція)

Півзахисники: Каземіро (Бразилія), Антуан Грізманн (Франція), Джуд Беллінгем (Англія);

Форварди: Бруну Фернандеш (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина), Кіліан Мбаппе (Франція).

18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.

Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Француз Кіліан Мбаппе забив 8 голів та став найкращим бомбардиром ЧС-2022.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb