Лише з одним аргентинцем: оприлюднено несподіваний склад символічної збірної ЧС-2022
До символічної збірної чемпіонату світу-2022 з футболу за версією Who Scored потрапив лише один гравець збірної Аргентини - Ліонель Мессі
Про це повідомляє статистичний портал WhoScored.
До символічної збірної потрапив лише один гравець переможців турніру збірної Аргентини - Ліонель Мессі. Саме у нього виявився найвищий рейтинг серед усіх футболістів на турнірі в Катарі - 8,25.
Найбільше в команді виявилося представників збірної Франції, яка програла Аргентині у фіналі у серії післяматчевих пенальті. До складу потрапили Тео Ернандес, Антуан Грізманн та Кіліан Мбаппе.
Символічна збірна ЧС-2022 за версією WhoScored
Голкіпер: Домінік Ліваковіч (Хорватія)
Оборонці: Ашраф Хакімі (Марокко), Родрі (Іспанія), Гаррі Магвайр (Англія), Тео Ернандес (Франція)
Півзахисники: Каземіро (Бразилія), Антуан Грізманн (Франція), Джуд Беллінгем (Англія);
Форварди: Бруну Фернандеш (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина), Кіліан Мбаппе (Франція).
- 18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.
- Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі.
- Француз Кіліан Мбаппе забив 8 голів та став найкращим бомбардиром ЧС-2022.
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