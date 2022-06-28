Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами, ворог шукає ділянки для прориву, - керівник ВА Гірської громади Бабченко

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"На даний час ситуація дуже важка. Ворог продовжує активні наступальні дії. Протягом доби були артилерійські та авіаційні обстріли, противник намагається шляхом ураження подавити нашу оборону. Дуже небезпечною ділянкою зараз є південні околиці Лисичанська, напрямок з Гірської громади, там географічно та фортифікаційно складно буде тримати оборону", – зауважив керівник ВА Гірської громади.



Олексій Бабченко зазначив, що лінія фронту йде по лінії річки Сіверський Донець, яка є природнім фортифікаційним укріпленням, де ворог намагався проводити форсування і не раз залишав там техніку і свій особовий склад.



"Ситуація загрозлива також і по Сіверському напрямку, тому що противник постійно застосовує авіаційне ураження як наших доріг, так і передових позицій. Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами. Противник намацує певні ділянки щодо прориву, але поки успіху немає. Треба приділити увагу з Гірського та Попаснянського напрямків", – підкреслив керівник ВА.



Бабченко додав, що тактика ворога полягає у знищенні міст, як це було з Рубіжним, Попасною, Тошківкою, Новотишківкою. Те саме зараз відбувається і з Лисичанськом, який зазнає постійних артилерійських та авіаційних обстрілів.

27 червня російські окупанти обстріляли натовп мирних жителів, коли ті прийшли набирати технічну воду до цистерни

Також Генштаб ЗСУ інформував, що за підтримки артилерії росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня

Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що російські війська просунулися на південний захід від Лисичанська, але наразі не зуміли повністю відрізати місто

28 червня Генштаб ЗСУ передавав, що війська РФ ведуть штурмові дії у напрямках Вовчоярівка – Лисичанський НПЗ