Литва не буде сперечатися з Брюсселем щодо транзиту в Калінінградську область, - прем’єр-міністр

Про це пише Associated Press.

Шимоніте сказала, що ЄС зараз зосереджений на збереженні підтримки України у війні з Росією та забезпеченні швидкої згоди щодо подальших санкцій проти Москви.

"Було б нераціонально витрачати час і енергію на дискусії. Будь-які подальші суперечки з цього приводу були б справжньою перемогою Кремля", - повідомила вона.

Інші лідери правлячої консервативної партії Литви заявили, що рішення дозволити залізничний транзит санкційних товарів було очікуваним.

"Звичайно, це рішення відрізняється від того, яким воно було б, якби воно було ухвалене Литвою самостійно. Однак це роз’яснення є колективним і консенсусним, як і вся політика санкцій Європейського Союзу", — сказав Лаурінас Кащюнас голова Комітету литовського парламенту з національної безпеки та оборони.

Європейська комісія заявила в середу, 13 липня, що Росія може продовжувати транспортувати певні вантажі до Калінграда залізницею доки ці товари не служать військовим цілям.

Видання повідомляє, що раніше Литва заборонила рух поїздів, які перевозили товари з Росії, що втрапили під санкції ЄС. Додають, що це викликало гнів Москви на тлі напруженості через війну в Україні.

17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції

13 липня Європейська комісія опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії до Калінінградської області залізничним транспортом.

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