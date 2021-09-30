Литва почала будівництво фізичної "стіни" на кордоні з Білоруссю
З литовської частини кордону розпочато будівництво "фізичного бар'єра" з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти проникненню нелегальних мігрантів в ЄС
Про це повідомив сайт уряду Литви.
"Компанія "Тетас", яка реалізує проєкт фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю, розпочала будівельні роботи на першій фазі проєкту", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що розпочато розмітку на прикордонних пунктах пропуску Друскінінкай, Бараускас і Адутішкіс (південний схід Литви), доставлено будівельну техніку. Компанія розпочала установку дроту біля Друскінінкая.
Після установки дроту на найбільш важливих ділянках кордону почнеться зведення сегментів огорожі. Планується, що перші сегменти будуть доставлені до кордону у жовтні.
Перший етап передбачає встановлення бар'єра на ділянці кордону завдовжки близько 100 кілометрів до кінця квітня 2022 року. Висота - приблизно 4 метри.
На другому етапі буде побудовано бар'єр завдовжки близько 400 км до вересня 2022 року.
- Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.
- У Литві призупинилось будівництво стіни на кордоні з Білоруссю через відсутність колючого дроту.
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