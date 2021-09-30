Литва почала будівництво фізичної "стіни" на кордоні з Білоруссю

Про це повідомив сайт уряду Литви.

"Компанія "Тетас", яка реалізує проєкт фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю, розпочала будівельні роботи на першій фазі проєкту", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що розпочато розмітку на прикордонних пунктах пропуску Друскінінкай, Бараускас і Адутішкіс (південний схід Литви), доставлено ​​будівельну техніку. Компанія розпочала установку дроту біля Друскінінкая.

Після установки дроту на найбільш важливих ділянках кордону почнеться зведення сегментів огорожі. Планується, що перші сегменти будуть доставлені до кордону у жовтні.

Перший етап передбачає встановлення бар'єра на ділянці кордону завдовжки близько 100 кілометрів до кінця квітня 2022 року. Висота - приблизно 4 метри.

На другому етапі буде побудовано бар'єр завдовжки близько 400 км до вересня 2022 року.

Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.

У Литві призупинилось будівництво стіни на кордоні з Білоруссю через відсутність колючого дроту.