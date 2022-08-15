Литва приймає тих, хто бореться проти режиму Лукашенка та Путіна, - литовський дипломат Павіліоніс
Голова комітету з міжнародних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс розповів, що тих людей, які борються проти режимів Лукашенка та Путіна, Литва пускає на свою територію
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, що в нас вийде переконати наших друзів з Європейського Союзу послідувати нашому прикладу. Оскільки ми в Литві виділяємо дві категорії росіян. Є люди в Росії та Білорусі, які борються з режимами. В нас в Литві знаходиться весь штаб Навального та Тихановської. Тому тих людей, які борються проти режимів Лукашенка та Путіна, ми пускаємо в Литву", - пояснив Павіліоніс.
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"Ми робимо спеціальне рішення по кожній людині, яку впускаємо до себе в країну. Всі інші туристи не їдуть в Литву. Тому нам слід пояснити європейським парламентарям необхідність такого кроку. Оскільки те, що говорить канцлер Німеччини Олаф Шольц є неправильним. Не можна стояти в стороні, коли твоя країна вбиває громадян іншої країни. Це колективна відповідальність", - додав він.
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