Литва приймає тих, хто бореться проти режиму Лукашенка та Путіна, - литовський дипломат Павіліоніс

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що в нас вийде переконати наших друзів з Європейського Союзу послідувати нашому прикладу. Оскільки ми в Литві виділяємо дві категорії росіян. Є люди в Росії та Білорусі, які борються з режимами. В нас в Литві знаходиться весь штаб Навального та Тихановської. Тому тих людей, які борються проти режимів Лукашенка та Путіна, ми пускаємо в Литву", - пояснив Павіліоніс.

Дипломат наголосив, що країнам Європи слід прийняти рішення про заборону видачі віз росіянам

"Ми робимо спеціальне рішення по кожній людині, яку впускаємо до себе в країну. Всі інші туристи не їдуть в Литву. Тому нам слід пояснити європейським парламентарям необхідність такого кроку. Оскільки те, що говорить канцлер Німеччини Олаф Шольц є неправильним. Не можна стояти в стороні, коли твоя країна вбиває громадян іншої країни. Це колективна відповідальність", - додав він.

26 липня міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.

4 серпня міністр закордонних справ Естонії закликав до загальноєвропейської заборони на візи для громадян Росії. Урмас Рейнсалу завив, що ЄС має ще більше ізолювати країну-агресора.

5 серпня посольство Латвії в Російській Федерації тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. Винятком є лише поїздка на похорони родича.

Станом на 6 серпня консульська служба Болгарії, на тлі дипломатичного скандалу, зупинила прийом документів росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb