"Ліверпуль" - "Вільярреал": де та коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра пройде у Ліверпулі на стадіоні "Енфілд" та розпочнеться о 22:00. В Україні наживо матч покаже Megogo.

У чвертьфіналі "Ліверпуль" здолав португальську "Бенфіку" - 3:1; 3:3. "Вільярреал" переграв німецьку "Баварію" - 1:0; 1:1.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Перший матч

"Ліверпуль" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія)

27 квітня, 22:00

Ліверпуль, стадіон "Енфілд"

Пряма трансляція на Megogo

27 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал".

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