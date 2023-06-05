Логістика ворога у бухтах Севастополя ускладнена, - Гуменюк
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що відбувається переорієнтація ворожого логістичного центру з Криму до Новоросійська
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Севастопольських бухтах ускладнена логістика ворога. Вони вже мають нестачу пального та проблеми з постачанням боєприпасів. Тому ворожі кораблі та ракетоносії заходять у російські порти, у напрямку Новоросійська. Але все одно продовжується маневрування великих десантних кораблів противника з заходом у бухти Севастополя, а потім йдуть у бухти Новоросійська. Відбувається переорієнтація логістичного центру з тяжінням до Новоросійська", - підкреслила Гуменюк.
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України також додала, що на чергуванні у Чорному морі перебуває 10 кораблів, з них 1 ракетоносій.
"Корабельне угруповання ворога розосереджено в 100 морських милях від контрольованого Україною берега. Зараз у Чорному морі перебуває 10 кораблів, серед яких 1 ракетоносій. Росіяни час від часу змінюють кількість ракетоносіїв. Потрібно ретельно слідкувати за цією інформацією, тому що від цього залежить потужність можливої ракетної атаки", - зауважила Гуменюк.
- PAP повідомляє, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна бореться в інтересах НАТО проти російського імперіалізму, який загрожує державам-союзникам, а тому заслуговує стати частиною Альянсу
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