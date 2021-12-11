Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку українського боксера Василя Ломаченка проти Річарда Коммі з Гани. Початок - в неділю, 12 грудня, о 6:00
Бій Василя Ломаченка з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани відбуватиметься у ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку (США). Початок орієнтовно о 6:00 за київським часом.
Українці зможуть переглянути поєдинок на Megogo.
10 грудня відбулася процедура зважування напередодні бою Ломаченко - Коммі. Українець показав на вагах результат 60,9 кг, ганець продемонстрував таку саму вагу.
Букмекери впевнені, що у Ломаченка не виникне жодних проблем у поєдинку проти Коммі. Коефіцієнт на перемогу українця 1,09. Виграш ганця оцінюється у 9,50. Нічия - 31,0.
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