Ломаченко - Коммі: українець назвав найнебезпечніші якості суперника
Українець Василь Ломаченко заявив, що вважає Річарда Коммі з Гани жорстким та потужним боксером
Про це повідомляє ESPN.
За словами українця, Річард Коммі небезпечніший за його попереднього суперника - японця Масайоші Накатані, якого він нокаутував у червні 2021 року.
"Він жорсткий хлопець. У нього є міць, досвід та розмах рук. Він вищий за мене і розуміє бокс. Якщо порівнювати з Накатані, він більш технічний. У Коммі більше потужності", - сказав Ломаченко.
Водночас він відмовився називати говорити про недоліки суперника, хоча запевнив, що добре їх знає.
"Я знаю його слабкі сторони, але не можу їх називати", - пояснив Ломаченко.
Також він зазначив, що не буде прагнути абищо нокаутувати Коммі.
"Ніколи не думаю про нокаут або те, як закінчити бій. Я лише хочу показати свій найкращий стиль, найкращі навички. І стратегію, яку батько готує для мене – я хочу показати її Коммі", - зазначив Ломаченко.
- Бій Ломаченко - Коммі відбудеться у ніч проти 12 грудня у Нью-Йорку (США). Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
- Нагадаємо, 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
- Пізніше стало відомо, що Ломаченко після поєдинку з Коммі хоче зустрітися з Камбососом або Хейні.
- 10 грудня Василь Ломаченко та Річард Коммі показали однаковий результат на церемонії зважування.
- Мексиканський боксер Орландо Салідо заявив, що Василь Ломаченко переможе Річарда Коммі.
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