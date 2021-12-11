Ломаченко - Коммі: українець назвав найнебезпечніші якості суперника

Про це повідомляє ESPN.

За словами українця, Річард Коммі небезпечніший за його попереднього суперника - японця Масайоші Накатані, якого він нокаутував у червні 2021 року.

"Він жорсткий хлопець. У нього є міць, досвід та розмах рук. Він вищий за мене і розуміє бокс. Якщо порівнювати з Накатані, він більш технічний. У Коммі більше потужності", - сказав Ломаченко.

Водночас він відмовився називати говорити про недоліки суперника, хоча запевнив, що добре їх знає.

"Я знаю його слабкі сторони, але не можу їх називати", - пояснив Ломаченко.

Також він зазначив, що не буде прагнути абищо нокаутувати Коммі.

"Ніколи не думаю про нокаут або те, як закінчити бій. Я лише хочу показати свій найкращий стиль, найкращі навички. І стратегію, яку батько готує для мене – я хочу показати її Коммі", - зазначив Ломаченко.

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