Ломаченко - Коммі: кривдник українця дав прогноз на бій

Про це повідомляє ESPN.

За словами колишнього чемпіона світу в напівлегкій вазі (до 57,2 кг), який у 2014 році завдав українцю першої поразки на професійному рингу, Ломаченку в бою з Коммі не варто зволікати з активними діями.

"Ломаченку не слід надто довго чекати, щоб вирішити, що він хоче робити у бою, оскільки в його арсеналі багато інструментів. Іноді Ломаченко не включає агресію до середини поєдинку, а потім бій вислизає, як це було з Теофімо Лопесом. Василь – чудовий бодіпанчер. Він повинен використовувати хук по печінці – це дуже сильний удар. У нашому бою він піймав мене ним кілька разів і майже відправив до нокдауну в останньому раунді", - розповів Салідо.

Він порадив Коммі битися грамотно, рухатися, намагатися швидше викидати удари, не дозволяти Ломаченку увійти до ритму.

"Найголовніше – йому треба бути ідеальним, бо Ломаченко має багато ресурсів. З ним не можна помилятися, адже він побачить помилки та скористається ними. Коммі схильний опускати ліву руку. Це перевага для Ломаченка, але я сподіваюся, що Річард виправив цю помилку. Якщо ні, це буде погана ніч для нього", - попередив Салідо.

У підсумку, він висловив переконання, що Ломаченко переможе Коммі.

"Ломаченко переможе нокаутом чи рішенням суддів. Я не впевнений, чи він може нокаутувати Коммі, але Василь здобуде перемогу", - сказав Салідо.

Бій Ломаченко - Коммі відбудеться у ніч проти 12 грудня у Нью-Йорку (США). Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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