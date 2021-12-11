Ломаченко - Коммі: кривдник українця дав прогноз на бій
Мексиканський боксер Орландо Салідо заявив, що українець Василь Ломаченко переможе Річарда Коммі з Гани
Про це повідомляє ESPN.
За словами колишнього чемпіона світу в напівлегкій вазі (до 57,2 кг), який у 2014 році завдав українцю першої поразки на професійному рингу, Ломаченку в бою з Коммі не варто зволікати з активними діями.
"Ломаченку не слід надто довго чекати, щоб вирішити, що він хоче робити у бою, оскільки в його арсеналі багато інструментів. Іноді Ломаченко не включає агресію до середини поєдинку, а потім бій вислизає, як це було з Теофімо Лопесом. Василь – чудовий бодіпанчер. Він повинен використовувати хук по печінці – це дуже сильний удар. У нашому бою він піймав мене ним кілька разів і майже відправив до нокдауну в останньому раунді", - розповів Салідо.
Він порадив Коммі битися грамотно, рухатися, намагатися швидше викидати удари, не дозволяти Ломаченку увійти до ритму.
"Найголовніше – йому треба бути ідеальним, бо Ломаченко має багато ресурсів. З ним не можна помилятися, адже він побачить помилки та скористається ними. Коммі схильний опускати ліву руку. Це перевага для Ломаченка, але я сподіваюся, що Річард виправив цю помилку. Якщо ні, це буде погана ніч для нього", - попередив Салідо.
У підсумку, він висловив переконання, що Ломаченко переможе Коммі.
"Ломаченко переможе нокаутом чи рішенням суддів. Я не впевнений, чи він може нокаутувати Коммі, але Василь здобуде перемогу", - сказав Салідо.
Бій Ломаченко - Коммі відбудеться у ніч проти 12 грудня у Нью-Йорку (США). Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
- Нагадаємо, 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
- Пізніше стало відомо, що Ломаченко після поєдинку з Коммі хоче зустрітися з Камбососом або Хейні.
- 10 грудня Василь Ломаченко та Річард Коммі показали однаковий результат на церемонії зважування.
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