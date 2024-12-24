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Центр нацспротиву отримав дані воєнного злочинця з російського ГРУ

Юлія Лаврук
24 грудня, 2024 вiвторок
11:52
Війна з Росією

Центр національного спротиву (ЦНС) отримав доступ до персональної інформації воєнного злочинця, який причетний до російського повномасштабного вторгнення в Україну

Зміст

Про це повідомляє ЦНС.

Йдеться про російського воєнного злочинця Садовніка Яна Олександровича, який внесений до бази "Миротворець".

ЦНС вдалось з'ясувати, що Садовнік має військову інженерно-технічну освіту, а свій перший контракт із міністерством оборони РФ підписав 27 серпня 1999 року і на початку 2014 року був переведений у в/ч 43292, що в Московській області, на посаду старшого водолазного спеціаліста групи випробувань.

Фото: Центр національного спротиву

"З дитинства Ян Садовнік багато дивився фільмів про супергероїв і мріяв стати таким же. Хвороблива манія довести усьому світові свою значущість вже у 2016 році привела його у сили спеціальних операцій РФ і згодом у ГРУ РФ", – розповіли у Спротиві.

Дані чоловіка фігурують у списку 317-го центру спецоперацій, який дислокується у Севастополі. Як зазначили у ЦНС з того часу Садовнік "малює собі легенди". Зокрема, у характеристиці, яку склав на нього російський полковник Фуфурін, фігурує вже рік народження 1979-й, а не 1980-й як у паспорті чоловіка. До того ж у документі він вказаний як нібито українець.

Фото: Центр національного спротиву

У ЦНС також відзначили, що в Садовніка є "особливі сентименти до українських Сил спеціальних операцій". Так, чоловік у своєму телефоні зберігає низку фотографій із зображенням емблеми ССО України. До того ж у 2016 році він набив собі тату із вовкулакою.

Фото: Центр національного спротиву

За даними Спротиву, Садовнік є учасником так званого СВО. Крім того, там зазначили, що 317 центр спеціальних операцій РФ причетний до анексії Криму у 2014 році, участі Росії у сирійському конфлікті у 2015-2017 роках та повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

"Служиві цього підрозділу досі здійснюють обстріли українських міст і сіл за допомогою ракетного і бомбового озброєння, яке базується на морі, в авіації та на землі. Окрім того, вони продовжують здійснювати диверсійно-розвідувальні та підривні операції, як у реальному світі, так і в кіберпросторі", – додали у Спротиві.

Центр національного спротиву передасть всю інформацію про Яна Садовніка та його співучасників до Руху Опору Сил спеціальних операцій ЗСУ, аби вони понесли відповідальність за скоєні злочини.

  • Російський окупант потрапив у полон і на допиті зізнався, що командування наказувало військовим вбивати українських полонених бійців.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
російська армія
окупанти
ГРУ
воєнні злочини Росії
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