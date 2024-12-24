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Головна Культура В Україну завітав ведмедик Паддінгтон, щоб долучитися до кампанії на підтримку дітей, позбавлених батьківського піклування
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В Україну завітав ведмедик Паддінгтон, щоб долучитися до кампанії на підтримку дітей, позбавлених батьківського піклування

Дар'я Тарасова
24 грудня, 2024 вiвторок
13:40
Культура

Всесвітньо відомий герой дитячих книжок та фільмів ведмедик Паддінгтон прибув поїздом до Києва, щоб долучитися до кампанії "Україна для кожної дитини"

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

24 грудня в Україну вперше завітав всесвітньо відомий герой дитячих книжок та фільмів ведмедик Паддінгтон. Мета його приїзду – долучитися до кампанії "Україна для кожної дитини", щоб таким чином підтримати українських дітей, які зростають без турботи батьків, та привернути увагу громадськості до проблеми виховання дітей поза сімейним оточенням.

Фото: Юлія Зубченко

Фото: Юлія Зубченко

Паддінгтон – унікальний персонаж, чия власна історія є яскравим прикладом того, як родина може змінити життя. Колись самотній та розгублений, на вокзалі в Лондоні він знайшов затишок, любов і підтримку у прийомній родині Браунів. Його історія – це нагадування про те, що кожна дитина заслуговує на любов і турботу.

Фото: Юлія Зубченко

Тому тепер ведмедик хоче допомогти українським дітям так само знайти свою родину, стати голосом тих, хто мріє про домівку, затишок та справжню підтримку.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Кіно
підтримка України
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