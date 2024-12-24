В Україну завітав ведмедик Паддінгтон, щоб долучитися до кампанії на підтримку дітей, позбавлених батьківського піклування

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

24 грудня в Україну вперше завітав всесвітньо відомий герой дитячих книжок та фільмів ведмедик Паддінгтон. Мета його приїзду – долучитися до кампанії "Україна для кожної дитини", щоб таким чином підтримати українських дітей, які зростають без турботи батьків, та привернути увагу громадськості до проблеми виховання дітей поза сімейним оточенням.

Фото: Юлія Зубченко

Фото: Юлія Зубченко

Паддінгтон – унікальний персонаж, чия власна історія є яскравим прикладом того, як родина може змінити життя. Колись самотній та розгублений, на вокзалі в Лондоні він знайшов затишок, любов і підтримку у прийомній родині Браунів. Його історія – це нагадування про те, що кожна дитина заслуговує на любов і турботу.

Фото: Юлія Зубченко

Тому тепер ведмедик хоче допомогти українським дітям так само знайти свою родину, стати голосом тих, хто мріє про домівку, затишок та справжню підтримку.