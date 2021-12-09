Ломаченко стане обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу
Український боксер Василь Ломаченко отримає статус обов'язкового претендента на поєдинок з австралійцем Джорджем Камбососом
Про це заявив промоутер українця Боб Арум, повідомляє vRINGe.com.
За його словами, WBO (Всесвітня боксерська організація) планує зробити Ломаченка обов'язковим претендентом на свій титул, яким володіє абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Камбосос.
"Нам натякнули, що у WBO збираються зробити Ломаченка обов'язковим претендентом для Камбососа. Якщо пандемія відступить, то ми б із задоволенням вирушили до Австралії на бій з ним. Я маю досвід організації поєдинків там. Брисбен, Сідней чи Мельбурн, неважливо. Це чудове місце для боксерських поєдинків", - сказав Арум.
Він додав, що не вважає Джорджа Камбососа топовим бійцем та переконаний, що він переміг Теофімо Лопеса лише через проблеми зі здоров'ям американця, який під час підготовки до поєдинку перехворів на коронавірус.
"Зараз моє завдання допомогти Ломаченку повернути титули. І я знаю, як зробити бій з Камбососом. Я, до речі, досі не вважаю Камбососа топовим бійцем. Реально не вважаю. Так, він побив Лопеса. Але якого Лопеса? Теофімо мав перебувати не в рингу, а у госпіталі", - переконаний Арум.
Камбосос 28 листопада переміг Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.
- Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.
- 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
- 7 грудня стало відомо, що американець Джервонта Девіс може отримати право на поєдинок з Джорджем Камбососом.
- Американський боксер Джервонта Девіс відмовився від титулу WBA в першій напівсередній вазі, аби зосередитися на боях в легкому дивізіоні.
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