Ломаченко зізнався, що планує робити після бою з Коммі
Український боксер Василь Ломаченко зізнався, що після бою з Річардом Коммі він продовжить виступи у легкій вазі
Про це повідомляє FightHype.com.
За словами Ломаченка, він мріє стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
"У мене є мета, мрія стати абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні. Тому я залишусь у легкій вазі та продовжу свою кар'єру тут. Я не знаю про своє майбутнє, оскільки зосереджено на суботньому поєдинку. Після цього бою ми зможемо обговорити моє майбутнє", – розповів Василь Ломаченко.
Букмекери впевнені, що у Ломаченка не виникне жодних проблем у поєдинку проти Коммі. Коефіцієнт на перемогу українця 1,09. Виграш ганця оцінюється у 9,50. Нічия - 31,0.
Бій Василя Ломаченка з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани пройде у ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку.
Українці зможуть переглянути поєдинок на Megogo.
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