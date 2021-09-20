Ломаченку поставили ультиматум стосовно реваншу з Лопесом
Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, поставив ультиматум українцю Василю Ломаченку
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал H MONEY.
За словами Лопеса-старшого, вони не зацікавлені в повторному поєдинку з Ломаченком і готові дати йому шанс лише, якщо він підніметься в першу напівсередню вагу.
"Послухайте, чорт забирай, що нам може дати Ломаченко? Пішов він. Якщо Ломаченко хоче битися з нами, нехай піднімається в першу напівсередню вагу. Я не довбаний ідіот, щоб спускати свого сина в легкий дивізіон, щоб він там почував себе як лайно. Вони думають, що ми недотепи, які будуть ризикувати всім, нічого не отримавши натомість? Він змусив нас завоювати титул. Іди і візьми пояс, засранець, і тоді ми з тобою поб'ємося ", - сказав Теофімо Лопес-старший в інтерв'ю YouTube-каналу H MONEY.
У жовтні 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) та позбувся звання чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
- Нагадаємо, 5 вересня Теофімо Лопес заявив, що відмовляється проводити другий бій з Василем Ломаченком.
- 10 вересня український боксер Іван Редкач заявив, що його співвітчизник Василь Ломаченко замало робить, аби отримати реванш з американцем Теофімо Лопесом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.1Продаж 31.45
- Актуальне
- Важливе