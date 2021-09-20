Ломаченку поставили ультиматум стосовно реваншу з Лопесом

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал H MONEY.



За словами Лопеса-старшого, вони не зацікавлені в повторному поєдинку з Ломаченком і готові дати йому шанс лише, якщо він підніметься в першу напівсередню вагу.



"Послухайте, чорт забирай, що нам може дати Ломаченко? Пішов він. Якщо Ломаченко хоче битися з нами, нехай піднімається в першу напівсередню вагу. Я не довбаний ідіот, щоб спускати свого сина в легкий дивізіон, щоб він там почував себе як лайно. Вони думають, що ми недотепи, які будуть ризикувати всім, нічого не отримавши натомість? Він змусив нас завоювати титул. Іди і візьми пояс, засранець, і тоді ми з тобою поб'ємося ", - сказав Теофімо Лопес-старший в інтерв'ю YouTube-каналу H MONEY.

У жовтні 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) та позбувся звання чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). Нагадаємо, 5 вересня Теофімо Лопес заявив, що відмовляється проводити другий бій з Василем Ломаченком.

10 вересня український боксер Іван Редкач заявив, що його співвітчизник Василь Ломаченко замало робить, аби отримати реванш з американцем Теофімо Лопесом. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb