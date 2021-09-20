Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Ломаченку поставили ультиматум стосовно реваншу з Лопесом

Ломаченку поставили ультиматум стосовно реваншу з Лопесом

20 вересня, 2021 понедiлок
15:16
Спорт Теофімо Лопес

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, поставив ультиматум українцю Василю Ломаченку

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал H MONEY.

За словами Лопеса-старшого, вони не зацікавлені в повторному поєдинку з Ломаченком і готові дати йому шанс лише, якщо він підніметься в першу напівсередню вагу.

"Послухайте, чорт забирай, що нам може дати Ломаченко? Пішов він. Якщо Ломаченко хоче битися з нами, нехай піднімається в першу напівсередню вагу. Я не довбаний ідіот, щоб спускати свого сина в легкий дивізіон, щоб він там почував себе як лайно. Вони думають, що ми недотепи, які будуть ризикувати всім, нічого не отримавши натомість? Він змусив нас завоювати титул. Іди і візьми пояс, засранець, і тоді ми з тобою поб'ємося ", - сказав Теофімо Лопес-старший в інтерв'ю YouTube-каналу H MONEY.

У жовтні 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) та позбувся звання чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Василь Ломаченко
Ломаченко - Лопес
Теофімо Лопес
Читайте також:
18 вересня, 2021 субота
Начальника охорони Разумкова поміняли за наказом Зеленського, - політолог Березовець
18 вересня, 2021 субота
Арахамія відкрито погрожує відставкою Разумкову. Через гальмування закону про "правильних" і "неправильних" олігархів
18 вересня, 2021 субота
Зневірені у Путіні та Пушиліні бойовики "ДНР" палять російські паспорти замість "голосування". Оприлюднено відео
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.6
    Купівля 26.6
    Продаж 26.82
  • EUR
    Купівля 31.1
    Продаж 31.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
20 вересня
17:18
Кадирова переобрали главою Чечні з результатом 99,7%
17:10
Дмитро Разумков
Останній герой. Чим закінчиться війна Разумкова з Банковою?
17:03
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Штайнмаєр 6 жовтня відвідає Україну
16:56
Укртранснафта
Укртранснафта отримала всі документи для відновлення роботи "трубопроводу Медведчука"
16:48
СБУ
На Херсонщині затримали та заарештували ексвійськового ЗСУ, який допомагав Росії окупувати Крим
16:42
ПЛР-тест
Українські лабораторії зможуть самостійно визначати штами коронавірусу: МОЗ отримало необхідне обладнання
16:37
Порошенко
Порошенко вимагає розслідувати, чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України
16:37
feshn_weeek
Lviv Fashion Week 2021. Найяскравіші покази українських дизайнерів 
16:19
Українці
Мінцифри планує презентувати механізм перепису населення до кінця року
16:17
У Дніпрі підірвали автомобіль
Вибух у Дніпрі: слідство має дві версії мотивів злочину
16:08
Наталка Діденко
В Україну йдуть холод, сніг і поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко
16:03
фрегат "Маршал Шапошников"
Ракетні кораблі, підводні човни, авіація: РФ розпочала масштабні навчання у Чорному морі
15:55
ВВП України у квітні-червні зріс до 5,7%, - Держстат
15:54
Pfizer вакцина
COVID-вакцина від Pfizer ефективна для дітей від 5 років, - розробники
15:32
COVID-сертифікат
Коли українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати COVID-сертифікати: роз’яснення Мінцифри
15:25
Микола Княжицький
На засіданні ТСК по “вагнерівцях” фактично була підтверджена інформація, яку надавав CNN, - Княжицький
15:19
Справа "вагнерівців": голова ТСК Ради Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі"
Справа "вагнерівців": Безугла заявила, що спецслужби РФ "могли відслідкувати" заходи спецслужб і розвідки України
15:12
Понад 100 тис. мешканців ОРДЛО примусово вивезли на територію РФ для участі в виборах до Держдуми, - правозахисник
15:00
Одеський припортовий завод планує відновити роботу з листопада
14:48
коронавирус
Кузін: 98% COVID-госпіталізованих в Україні невакциновані
14:44
Марлос
Мій контракт закінчується, цикл добігає кінця, - Зірка "Шахтаря" Марлос натякнув, що покине клуб
14:31
Юрій Бутусов
"Слуги" перенесли засідання ТСК з Вагнергейту і затягують розслідування за вказівкою ОПУ, - Бутусов
14:30
Опалювальний сезон: у Мінрегіоні розповіли, що буде з тарифами на газ, тепло та гарячу воду
14:26
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Усик та компанія вирушили у Лондон на бій з Джошуа. Фото
14:11
Олександр Корнієнко
"Слуги народу" поки не ініціювали відставку Разумкова, - Корнієнко
13:55
ФГВФО
Фонд гарантування вкладів достроково погасив ще 2 млрд грн заборгованості перед Мінфіном
13:37
карантин
В Україні продовжили карантин до кінця року
13:27
Сергій Наєв
Скасування місії ОБСЄ на кордоні України і РФ може спричинити ескалацію на Донбасі, - Наєв
13:27
Володимир Кличко
Я не зможу дивитися в дзеркало, якщо зміню громадянство, - Кличко-молодший
13:03
заморозки
Українців попередили про заморозки: де очікувати
12:52
Юнацька ​​​​​​збірна України з баскетболу 3х3
Україна завоювала срібло на чемпіонаті Європи з баскетболу
12:44
COVID
В Італії почали щепитися третьою дозою вакцини проти коронавірусу
12:35
Дмитро Разумков
Рада почне розгляд проєкту держбюджету на наступний рік 21 вересня, - Разумков
12:31
Марлос
"Шахтар" одного разу повернеться в Донецьк, але я, напевно, не буду частиною цього повернення, - Марлос зробив зворушливу заяву
12:17
Київ осінь погода
У Києві наступила метеорологічна осінь майже на місяць раніше, ніж минулоріч
11:55
Дмитро Разумков
Відставки у Раді: Разумков звернеться до антикорупційних органів для перевірки інформації про підкуп депутатів
11:55
Укренерго
Укренерго перейшло в управління Міністерства енергетики
11:43
Еліна Світоліна
Світоліна залишилась у ТОП-4 кращих тенісисток світу
11:27
Збірна Італії з волейболу
Італія стала чемпіоном Європи з волейболу
11:27
Фонд енергоефективності
Фонд енергоефективності оголосив конкурс на посаду директора
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV