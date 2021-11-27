Лопес - Камбосос: де та коли дивитись бій за пояси Ломаченка
У ніч з 27 на 28 листопада відбудеться бій американця Теофімо Лопеса та австралійця Джорджа Камбососа
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Теофімо Лопесом та австралієць Джордж Камбосос пройшли офіційну процедуру зважування та провели дуель поглядів.
Американець виявився важчим ніж австралієць на 500 грамів. Вага Лопеса - 61,2 кг. Камбососа - 60,7 кг.
У ніч з 27 на 28 листопада Лопес вперше захищатиме звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.
Бій відбудеться у Нью-Йорку. В Україні поєдинок транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN. Початок трансляції не раніше 5:00.
- Нагадаємо, 9 листопада Теофімо Лопес знову заявив, що не має наміру зустрічатися у реванші з Василем Ломаченком.
- 26 листопада відбулась церемонія зважування перед поєдинком американця Теофімо Лопеса проти австралійця Джорджа Камбососа.
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