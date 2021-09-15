Лопес пояснив, чому не хоче давати реванш Ломаченку

Про це повідомляє Sky Sports.



Лопес вважає, що на його місці Ломаченко вчинив би так само.



"Ломаченко б'ється з тими, кого я вже переміг. Б'ється з тими, кого я залишив позаду. Цікаво, що всі вважають, мовляв, у нас буде ще один поєдинок. Ніякого реваншу я не дам. Якби я програв, дав би Ломаченко мені реванш? Ніколи. І я не дам. У мене інші зараз справи. Бій з Камбососом, а потім йду в іншу вагу", - сказав Теофімо Лопес.

У жовтні 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) та позбувся звання чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).