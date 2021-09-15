Лопес пояснив, чому не хоче давати реванш Ломаченку
Американський боксер Теофімо Лопес пояснив, чому відмовляється проводити другий бій з українцем Василем Ломаченком
Про це повідомляє Sky Sports.
Лопес вважає, що на його місці Ломаченко вчинив би так само.
"Ломаченко б'ється з тими, кого я вже переміг. Б'ється з тими, кого я залишив позаду. Цікаво, що всі вважають, мовляв, у нас буде ще один поєдинок. Ніякого реваншу я не дам. Якби я програв, дав би Ломаченко мені реванш? Ніколи. І я не дам. У мене інші зараз справи. Бій з Камбососом, а потім йду в іншу вагу", - сказав Теофімо Лопес.
У жовтні 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) та позбувся звання чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
- Нагадаємо, 5 вересня Теофімо Лопес заявив, що відмовляється проводити другий бій з Василем Ломаченком.
- 10 вересня український боксер Іван Редкач заявив, що його співвітчизник Василь Ломаченко замало робить, аби отримати реванш з американцем Теофімо Лопесом.
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