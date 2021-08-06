Луческу може очолити збірну України, - ЗМІ
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу може очолити збірну України з футболу
Про це повідомляє румунське видання Sport.ro.
За інформацією джерела, Мірча Луческу є головним претендентом на посаду головного тренера збірної України. Румуну буде легко адаптуватись у національній команді, адже основний кістяк складається з гравців "Динамо".Інші деталі поки не повідомляються.
Якщо Луческу очолить збірну Україну, то румунське видання вважає, що, його місце в "Динамо" займе Георге Хаджі – легендарний румунський футболіст. На цю кандидатуру нібито звернув увагу президент киян Ігор Суркіс.
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