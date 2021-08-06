Президент УАФ повідомив, коли збірна України отримає нового тренера
У понеділок, 9 серпня, збірна України з футболу отримає новий тренерський штаб
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на youtube-канал "Профутбол Digital".
Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що у понеділок відбудеться виконком, де і буде названий новий тренерський штаб збірної України.
"Давайте трохи почекаємо до понеділка. У понеділок відбудеться виконком УАФ, і на ньому ви все побачите. Можу сказати, що в понеділок збірна отримає новий тренерський штаб. У нас немає фінансових питань і проблем з жодним із кандидатів, так само як ні з ким і з колишнього штабу збірної. Можу запевнити, що для тренерського штабу, який очолить збірну України, ніколи не буде питання фінансів стояти на першому місці", - заявив Павелко.
Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Його контракт закінчився 1 серпня, тренер відмовився продовжувати угоду з УАФ.
Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.
- 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 3 серпня повідомлялось, що Сергій Ребров стане новим головним тренером збірної України з футболу.
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