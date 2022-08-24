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Луческу назвав причини поразки "Динамо" від "Бенфіки"

24 серпня, 2022 середа
10:26
Спорт Мірча Луческу (на задньому плані)

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу назвав головною причиною поразки від "Бенфіки" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів велику різницю в класі між командами

Про це повідомляє Mais Futebol

За його словами, динамівці були змушені готуватися до виступу в Лізі чемпіонів у складних умовах.

"Бенфіка" була набагато сильнішою за "Динамо". Кілька місяців наші футболісти навіть не їздили додому, не бачили рідних. Важко знайти іншу команду, яка була в такій самій ситуації. Ми тільки 28 серпня стартуємо в чемпіонаті України", - сказав Луческу.

Він додав, що через війну в Україні київський клуб не здійснював трансферів та був змушений розраховувати на молодих футболістів. 

"Через війну нам довелося брати гравців з молодіжного складу, які не підготовлені. У захисті у нас були 19, 20 та 21-річний гравець. Результат міг бути і 0:6, і 0:7. Є велика різниця між командами. Перший гол – велика помилка воротаря, а другий – захисника, який віддав м’яч Рафі Сілві. І третій те саме", - розповів Луческу після поразки від "Бенфіки" у повторному матчі з рахунком 0:3.  

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футбол
Динамо
Ліга чемпіонів
Мірча Луческу
війна з Росією
Бенфіка
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