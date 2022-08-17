Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Із "Бенфікою" ми не можемо грати в атакувальний футбол. Вони мають багато швидких кваліфікованих футболістів, які вміють обігравати та створювати вільні зони. Індивідуально вони дуже сильні. Але футбол непередбачуваний і тому такий прекрасний. Перед початком матчу ніколи не можна впевнено сказати, хто вийде переможцем. "Бенфіка" має перевагу у класі, але "Динамо" грає серцем", - сказав Луческу.

Він додав, що завдання динамівців ускладнюється втратою через дискваліфікацію півзахисників Сергія Сидорчука та Денис Гармаша.

"Дуже шкода, що ми втратили Сидорчука та Гармаша з дисциплінарних причин. Це найдосвідченіші гравці нашої команди. Але ми намагатимемося компенсувати їхню відсутність іншими виконавцями. Чекаю на дуже складний поєдинок. Проте ми готові до цього", - запевнив Луческу.

Матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться сьогодні, 17 серпня, у Лодзі та розпочнеться о 22:00/

9 серпня "Динамо" перемогло "Штурм" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.

Після цієї зустрічі стало відомо, що Сергій Сидорчук та Денис Гармаш не зіграють проти "Бенфіки".

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