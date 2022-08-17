Луческу розповів, як "Динамо" збирається долати "Бенфіку" у Лізі чемпіонів
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни будуть грати з португальською "Бенфікою" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів від оборони
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Із "Бенфікою" ми не можемо грати в атакувальний футбол. Вони мають багато швидких кваліфікованих футболістів, які вміють обігравати та створювати вільні зони. Індивідуально вони дуже сильні. Але футбол непередбачуваний і тому такий прекрасний. Перед початком матчу ніколи не можна впевнено сказати, хто вийде переможцем. "Бенфіка" має перевагу у класі, але "Динамо" грає серцем", - сказав Луческу.
Він додав, що завдання динамівців ускладнюється втратою через дискваліфікацію півзахисників Сергія Сидорчука та Денис Гармаша.
"Дуже шкода, що ми втратили Сидорчука та Гармаша з дисциплінарних причин. Це найдосвідченіші гравці нашої команди. Але ми намагатимемося компенсувати їхню відсутність іншими виконавцями. Чекаю на дуже складний поєдинок. Проте ми готові до цього", - запевнив Луческу.
Матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться сьогодні, 17 серпня, у Лодзі та розпочнеться о 22:00/
- 9 серпня "Динамо" перемогло "Штурм" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.
- Після цієї зустрічі стало відомо, що Сергій Сидорчук та Денис Гармаш не зіграють проти "Бенфіки".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.21
Купівля 39.21Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе