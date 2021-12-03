Луческу зібрався відправити 21-річного українця в Румунію, раніше ним цікавились клуби з Італії
Румунський "Клуж" збирається підписати нападника "Динамо" Владислава Супрягу у зимове трансферне вікно
Про це повідомляє PlaySport.ro.
За інформацією джерела, президент "Клужа" Іоан Варга вже переговорив із Мірчею Луческу й отримав від головного тренера "Динамо" згоду на трансфер.
Владислав Супряга перебереться до Румунії на правах оренди до кінця сезону. В угоді буде прописана можливість викупити контракт українця за 7 млн євро. Зарплата форварда у "Клужі" складе 25 тис. євро на місяць.
21-річний Владислав Супряга у цьому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів, але голи не забивав. Transfermarkt оцінює українця у 6 млн євро.
- 7 липня повідомлялось, що італійська "Дженоа" готова заплатити за Супрягу 9 млн євро.
- 17 серпня президент італійської "Сампдорії" Массімо Ферреро розповів, що фінансові запити "Динамо" мають зменшитись, щоб він зміг дозволити собі купити Супрягу.
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