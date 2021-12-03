Луческу зібрався відправити 21-річного українця в Румунію, раніше ним цікавились клуби з Італії

Про це повідомляє PlaySport.ro.



За інформацією джерела, президент "Клужа" Іоан Варга вже переговорив із Мірчею Луческу й отримав від головного тренера "Динамо" згоду на трансфер.



Владислав Супряга перебереться до Румунії на правах оренди до кінця сезону. В угоді буде прописана можливість викупити контракт українця за 7 млн євро. Зарплата форварда у "Клужі" складе 25 тис. євро на місяць.

21-річний Владислав Супряга у цьому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів, але голи не забивав. Transfermarkt оцінює українця у 6 млн євро.