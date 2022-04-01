Лукашенко боїться бунту армії: білоруські війська ганяють біля кордону з Україною для замилювання очей Путіна, - Бульба
Білоруський громадський діяч, керівник "Білого легіону" Сергій Бульба вважає, що Лукашенко боїться, що білоруська армія перейде на бік України, а потім повернеться визволяти Білорусь від диктатора, тому війська ганяють біля кордону для замилювання очей Путіна, а не залучають у війну на боці Росії
Громадський діяч розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Білоруські війська не беруть участь у війні Росії проти України. Це принципова позиція. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко реально боїться, що коли він відправить своє військо воювати з Україною, то військові перейдуть на бік України. А потім прийдуть визволяти від самого Лукашенка Білорусь", - зазначив Бульба.
Керівник "Білого легіону" наголосив, що білоруську армію "ганяють" туди-сюди поблизу кордону з Україною, щоб показати президенту країни-агресорки Росії Путіну, що щось робиться, проводиться якась підготовка.
"Але зверніть увагу, немає ніякої згадки про підготовку ні тилових, ні медичних служб. А саме ці другорядні свідчення й доводять, що білоруські війська нікуди вводитися не будуть", - зауважив Сергій Бульба.
Щодо елітних білоруських силових структур, громадський діяч повідомив, що силовики з кінця 1990-х рр використовувалися виключно для придушення повстань у самій Білорусі, апогеєм чого став 2020-й рік.
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