Лукашенко є слугою двох панів, - виконавчий директор UIF Денисенко
Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, вважає, що Лукашенку потрібні як Путін, так Сі Цзіньпін, тому він буде продовжувати балансувати між ними
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Лукашенко є слугою двох панів, Путіна і Сі Цзіньпіна. І мирний план, про який може говорити Лукашенко - це варіанти мирного плану Сі Цзіньпіна щодо України. На мою думку, Путін і Лукашенко під час зустрічі 6 квітня могли говорити про якісь конфігурації китайського мирного плану, а також про те, як Білорусь може грати у ці ігри та пробувати впливати на мирні процеси, які будуть залежати від дипломатичних можливостей Пекіна з одного боку, а з другого – на що погодиться чи не погодиться Путін", - зауважив виконавчий директор Українського інституту майбутнього.
Вадим Денисенко зазначив, що Сі Цзіньпін не може кожного дня зустрічатися з Путіним, а для цього є Лукашенко, через якого можна передавати ті чи інші посили.
"Лукашенку потрібні як Путін, так Сі Цзіньпін, тому він буде продовжувати грати у слугу двох панів, тому що без російської нафти він не зможе нічого робити. Крім того, білоруська економіка зав'язана на Росію, а росіяни достатньо легко можуть вирубити цей рубильник. Відповідно, Лукашенку потрібно балансувати між двома", - підсумував Денисенко.
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