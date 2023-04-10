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Лукашенко є слугою двох панів, - виконавчий директор UIF Денисенко

10 квітня, 2023 понедiлок
14:12
Світ Олександр Лукашенко

Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, вважає, що Лукашенку потрібні як Путін, так Сі Цзіньпін, тому він буде продовжувати балансувати між ними

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Лукашенко є слугою двох панів, Путіна і Сі Цзіньпіна. І мирний план, про який може говорити Лукашенко - це варіанти мирного плану Сі Цзіньпіна щодо України. На мою думку, Путін і Лукашенко під час зустрічі 6 квітня могли говорити про якісь конфігурації китайського мирного плану, а також про те, як Білорусь може грати у ці ігри та пробувати впливати на мирні процеси, які будуть залежати від дипломатичних можливостей Пекіна з одного боку, а з другого – на що погодиться чи не погодиться Путін", - зауважив виконавчий директор Українського інституту майбутнього.

Вадим Денисенко зазначив, що Сі Цзіньпін не може кожного дня зустрічатися з Путіним, а для цього є Лукашенко, через якого можна передавати ті чи інші посили.

"Лукашенку потрібні як Путін, так Сі Цзіньпін, тому він буде продовжувати грати у слугу двох панів, тому що без російської нафти він не зможе нічого робити. Крім того, білоруська економіка зав'язана на Росію, а росіяни достатньо легко можуть вирубити цей рубильник. Відповідно, Лукашенку потрібно балансувати між двома", - підсумував Денисенко.

Росія
Китай
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Сі Цзиньпін
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