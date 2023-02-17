Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"



"Білоруська армія вже давно бере участь у війні проти України. Хоча б тим, що обслуговує та проводить тренування російських мобілізованих на території Білорусі. Також на території Білорусі обслуговуються ракетні комплекси та літаки, якими обстрілюють територію України", - пояснила Радіна.



Журналістка наголосила, що РФ може вдатись до провокацій на білорусько-українському кордоні, щоб втягнути Білорусь у війну.



"Коли Лукашенко говорить, що ніколи не збирався та не збирається розпочати війну проти України, то це означає, що він готовий почати бойові дії будь-якої миті. Теж саме стосується і його заяви, що буде відповідь на провокації України. Зрозуміло, що з боку України не було й не буде ніяких провокацій. Проте для виправдання участі білоруської армії у війні з Україною очевидно, що буде використана провокація, яка буде організована російською стороною", - додала вона.

16 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вступить у війну проти України лише у разі агресії проти його країни

17 лютого, російський диктатор Володимир Путін зустрінеться із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.