Лукашенко хоче, щоб Китай витягнув його з кишені Путіна, - білоруський журналіст Лукашук
Зміцер Лукашук, білоруський журналіст, редактор Європейського радіо, вважає, що Лукашенко дуже боїться того, що Росія може поглибити інтеграцію з Білоруссю до такого ступеня, що незалежна суверенна Білорусь перестане існувати
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я б порадив звернути увагу на те, що Лукашенко і Токаєв підтримали "мирний план" Китаю. Варто зазначити, що саме Білорусь та Казахстан є членами ОДКБ, і на ці країни Кремль міг би опиратися. Але підтримавши "мирний план" Китаю, яким би він не був, Лукашенко і Токаєв підтримали не те, чого прагне на сьогодні Путін, а те, що говорить товариш Сі. Тобто Лукашенко і Токаєв стали на бік Китаю і показали, що Китай для них сьогодні більш важлива держава, за якою вони хочуть сховатися", - прокоментував білоруський журналіст.
Зміцер Лукашук зауважив, що Лукашенко дуже боїться того, що Росія, отримавши добре по зубах в Україні, як втішний приз може інкорпорувати (приєднати – ред.) та поглибити інтеграцію з Білоруссю до такого ступеня, що незалежна суверенна Білорусь перестане існувати. Зрозуміло, що Лукашенку це не потрібно, він не хоче бути губернатором північно-західного краю.
"Тому, Лукашенко і шукає можливості сховатися за чиєюсь спиною. Він хоче, щоб Китай витягнув його з кишені Путіна. Крім цього, куди б Лукашенко не їздив, він всюди їздить з протягнутою рукою і просить гроші. Так і тут, вже є начебто інформація, що Лукашенко домовився про торговельні угоди з Китаєм на декілька мільярдів доларів. Очевидно, що Лукашенко їздив до Китаю, щоб просити гроші та спробувати вискочити з-під впливу Кремля", - підсумував Лукашук.
- 28 лютого Лукашенко прибув з візитом до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном
- 1 березня у CNN повідомили, що Лукашенко на зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив про підтримку "мирного плану" Китаю щодо України
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