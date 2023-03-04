Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я б порадив звернути увагу на те, що Лукашенко і Токаєв підтримали "мирний план" Китаю. Варто зазначити, що саме Білорусь та Казахстан є членами ОДКБ, і на ці країни Кремль міг би опиратися. Але підтримавши "мирний план" Китаю, яким би він не був, Лукашенко і Токаєв підтримали не те, чого прагне на сьогодні Путін, а те, що говорить товариш Сі. Тобто Лукашенко і Токаєв стали на бік Китаю і показали, що Китай для них сьогодні більш важлива держава, за якою вони хочуть сховатися", - прокоментував білоруський журналіст.

Зміцер Лукашук зауважив, що Лукашенко дуже боїться того, що Росія, отримавши добре по зубах в Україні, як втішний приз може інкорпорувати (приєднати – ред.) та поглибити інтеграцію з Білоруссю до такого ступеня, що незалежна суверенна Білорусь перестане існувати. Зрозуміло, що Лукашенку це не потрібно, він не хоче бути губернатором північно-західного краю.

"Тому, Лукашенко і шукає можливості сховатися за чиєюсь спиною. Він хоче, щоб Китай витягнув його з кишені Путіна. Крім цього, куди б Лукашенко не їздив, він всюди їздить з протягнутою рукою і просить гроші. Так і тут, вже є начебто інформація, що Лукашенко домовився про торговельні угоди з Китаєм на декілька мільярдів доларів. Очевидно, що Лукашенко їздив до Китаю, щоб просити гроші та спробувати вискочити з-під впливу Кремля", - підсумував Лукашук.