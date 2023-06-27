Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Лукашенко має повністю імпотенту, стерильну армію. Там можуть хіба брязкати медальками та їздити в ОДКБ. Реального досвіду бойових дій в білоруської армії немає. І, порівнюючи свою армію з українською та російською, Лукашенко розуміє, що рано чи пізно це спрацює проти нього. Тому цілком ймовірно, що він придбав собі приватну армію, яка буде тренувати його військових", - пояснив Ступак.

Експерт додав, що Лукашенко дуже боїться повторення в Білорусі подій, які були в Росії

"Лукашенко вважає, що за допомогою ПВК Вагнера зможе зробити зі своєї армії професійніше, яка зможе воювати дронами, авіацією та вести бої в міських умовах. Ще б хотілося додати, що саме в той день, коли вагнерівці рухались до Москви, прозвучало ряд заяв від білоруської опозиції, що така ж доля чекає і Лукашенка. Тому він міг настільки злякатись, що запропонував забрати вагнерівців, які стали його приватною армією для охорони", - додав він.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді, за словами Пригожина, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців оголосив про "марш справедливості" і що 25 тис. найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

За даними CNN, розвідка Сполучених Штатів знала про плани ватажка ПВК Вагнера піти проти керівництва регулярної армії Росії, але не думала, що ескалація відбудеться так швидко.

Євген Пригожин 26 червня заявив, що головною метою заколоту було "не допустити знищення ПВК Вагнера, а не усунення влади в країні" і назвав його "маршем справедливості"