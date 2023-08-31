Лукашенко назвав вимоги Польщі та країн Балтії вивести ПВК Вагнера з Білорусі необґрунтованими й дурними

Про це він сказав на засіданні ради безпеки, передає БелТА.

"Вони достукалися до того, що вимагають негайного виведення їх (вагнерівців, - ред.) із Білорусі. При цьому самі збільшують військові бюджети, стягують до наших кордонів великі військові формування. Відповідь проста: ні в Польщі, ні в Литві, ні в інших країнах Балтії не повинно бути жодного іноземного військовослужбовця. Тоді можна і нам висувати претензії щодо присутності тут військовослужбовців з інших країн. А поки що це необґрунтовані та дурні вимоги", - заявив Лукашенко.

При цьому він звинуватив Польщу у нібито підготовці білорусів в екзилі до воєнного перевороту в РБ.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

23 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі.

27 липня повідомлялося, що вагнерівці шукають у Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі.

Міністри внутрішніх справ Польщі, Латвії, Литви та Естонії 28 серпня виступили зі спільною заявою, у якій закликали білоруський режим вивести вагнерівців з території своєї країни.