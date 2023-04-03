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Лукашенко перетворить мільйони білорусів на заручників, розмістивши у Білорусі тактичну ядерну зброю, - політолог Магда

3 квітня, 2023 понедiлок
14:21
Світ Лукашенко

Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, вважає, що ситуація для Лукашенка не дуже добра, бо він зрадив Білорусь та підставив білорусів

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Політолог прокоментував виступ із посланням білоруському народу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який відбувся 31 березня.

"Лукашенко прикриває той незаперечний факт, що перетворив мільйони громадян Білорусі на потенційних заручників. Після розміщення там російської тактичної ядерної зброї, цілком очевидно, що будуть здійснені зусилля країнами НАТО, щоб переорієнтувати свої можливості для превентивного чи удару у відповідь по тих військових об'єктах, які на сьогодні розташовані на території Білорусі. І це буде зроблено максимально чітко та швидко. На мій погляд, ситуація для Лукашенка не дуже добра, тому що він ще у 2020 році, говорячи про Білорусь, казав, що коханих не зраджують. Але він зрадив її, підставив під потенційний удар того самого, як кажуть за радянською ідеологемою, агресивного блоку НАТО. Треба розуміти, що Лукашенко білорусів підставив", - підкреслив виконавчий директор Інституту світової політики.

Євген Магда зауважив, що трагізм ситуації полягає ще й у тому, що багато білорусів технічно не можуть швидко виїхати з території Білорусі, бо у них так побудована система.

"Насправді це дуже сумна ситуація, бо за спиною Лукашенка буде Путін. Складно знати й розуміти, що у голові Путіна, але виключати удар чи розгортання, що буде нагадувати Третю світову війну, не можна. Українська влада не повинна чекати повернення Лукашенка до звичайних відносин, а має створювати умови, щоб саме Лукашенко був об'єктом тиску, а для цього треба говорити з різноманітними демократичними білоруськими силами", - зазначив Магда.

  • 25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї
  • 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба
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війна з Росією
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