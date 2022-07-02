Лукашенко петляв, пропетляє і зараз: Білорусь - не ресурс для російської армії - політолог Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Андрій Піонтковський зазначив, що Лукашенка відстежує достатньо тривалий час, за який можуть вже скластися певні висновки.



"Ви знаєте, я за Лукашенком спостерігаю вже майже 30 років, саме як він петляє. Ще за часів Єльцина Лукашенко приїжджав щороку до Москви, підписував черговий договір про "всеосяжне об’єднання", привселюдно розбивав стакан з горілкою перед камерами, а потім їхав з 10–12 мільярдами доларів, проте ні на що не погоджувався. От мій прогноз, що він пропетляє й зараз. Відправити білоруські війська на українську територію – це надто ризиковано для нього. Також Лукашенко знає результати соціологічного опитування" – відзначив політолог.



Піонтковський поділився інформацією, якою володіє про останню зустріч Лукашенка та Путіна.



"Посеред зустрічі Путін різко перервав переговори й пішов до дверей, голосно промовивши, щоб це всі почули: "Нехай вже хтось пояснить цьому г*****у, що він живим звідси не поїде". За годину переговори поновилися, потім вони розіграли виставу, у якій Лукашенко висловив прохання до Путіна забезпечити його ядерною зброєю, на що отримав згоду. Але все одно він продовжував петляти. Я не знаю, що між ними сталося за лаштунками", - прокоментував Піонтковський.



Андрій Піонтковський зауважив, що у таких обставинах Лукашенку не позаздриш, тому що над ним дві смертельні загрози: або Путін його вб’є, коли він не нападе на Україну, або власні військові вб’ють чи українська ракета. На думку політолога, Білорусь не ресурс для російської армії.

25 червня Путін пообіцяв Лукашенку нові "іскандери" та модернізацію літаків Су-25

28 червня у Кремлі заявили, що не передаватимуть Лукашенку ядерну зброю

30 червня самопроголошений президент Білорусі запевнив, що наразі в країні немає складів з ядерною зброєю

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb





























