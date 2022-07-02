Лукашенко петляв, пропетляє і зараз: Білорусь - не ресурс для російської армії - політолог Піонтковський
Знаковий американський політолог, Андрій Піонтковський, вважає, що надто ризиковано для Лукашенко відправити білоруські війська на українську територію, бо над ним і так висять дві смертельні загрози: або Путін його вб’є, коли він не нападе на Україну, або власні військові вб’ють чи українська ракета
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Андрій Піонтковський зазначив, що Лукашенка відстежує достатньо тривалий час, за який можуть вже скластися певні висновки.
"Ви знаєте, я за Лукашенком спостерігаю вже майже 30 років, саме як він петляє. Ще за часів Єльцина Лукашенко приїжджав щороку до Москви, підписував черговий договір про "всеосяжне об’єднання", привселюдно розбивав стакан з горілкою перед камерами, а потім їхав з 10–12 мільярдами доларів, проте ні на що не погоджувався. От мій прогноз, що він пропетляє й зараз. Відправити білоруські війська на українську територію – це надто ризиковано для нього. Також Лукашенко знає результати соціологічного опитування" – відзначив політолог.
Піонтковський поділився інформацією, якою володіє про останню зустріч Лукашенка та Путіна.
"Посеред зустрічі Путін різко перервав переговори й пішов до дверей, голосно промовивши, щоб це всі почули: "Нехай вже хтось пояснить цьому г*****у, що він живим звідси не поїде". За годину переговори поновилися, потім вони розіграли виставу, у якій Лукашенко висловив прохання до Путіна забезпечити його ядерною зброєю, на що отримав згоду. Але все одно він продовжував петляти. Я не знаю, що між ними сталося за лаштунками", - прокоментував Піонтковський.
Андрій Піонтковський зауважив, що у таких обставинах Лукашенку не позаздриш, тому що над ним дві смертельні загрози: або Путін його вб’є, коли він не нападе на Україну, або власні військові вб’ють чи українська ракета. На думку політолога, Білорусь не ресурс для російської армії.
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